TARQUINIA - L'incontro tra il presidente dell'associazione umanitaria Semi di pace di Tarquinia, prof. Luca Bondi e il segretario territoriale Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, ha avuto un importante esito. L'organizzazione che rappresenta le piccole e medie imprese, si farà promotrice dell'iniziativa "Una cordata per Semi di Pace" tra i propri associati, attraverso la quale potranno sostenere i numerosi progetti che Semi di pace sta realizzando a favore di bambini, famiglie, portatori di disabilità ed anziani. La recente visita alla Cittadella, sede centrale dell'associazione, della presidente Cna di Tarquinia, Chiara Scipioni e del funzionario dott. Fabrizio Marra, ha confermato la decisa disponibilità della Cna a supportare Semi di Pace per il servizio costante alle fasce più fragili dei territori. L'associazione Semi di pace «ringrazia la Cna e quanti si uniranno per dare forza e sostegno alla solidarietà».

