TARQUINIA - Il Divino etrusco in vetrina al Vinitaly. Nel padiglione della Regione Lazio è stata presentata infatti, in anteprima, la 19esima edizione della rassegna che si terrà dal 21 al 24 e dal 28 al 30 agosto 2025.

Nel 2024, il DiVino Etrusco ha accolto 46 aziende, per oltre 90 vini in degustazione, confermandosi come uno degli appuntamenti enogastronomici più importanti della Tuscia.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Francesco Sposetti, l’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini, il presidente della Commissione regionale Agricoltura e ambiente Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, il commissario straordinario di Arsial Massimiliano Raffa e l'enogastronomo Carlo Zucchetti.

«Il Vinitaly, - spiegano dall’amministrazione comunale - con la sua capacità di attrarre esperti del settore, distributori, sommelier, giornalisti e appassionati di ogni angolo del mondo, rappresenta un'opportunità unica per far conoscere il DiVino Etrusco a un pubblico selezionato e interessato.

È una vetrina internazionale che permette di accrescere la visibilità e il riconoscimento di una manifestazione che, grazie all’impegno del Comune di Tarquinia e del tessuto associazionistico ed economico della città, è cresciuta nella qualità della proposta e in termini di presenze».

