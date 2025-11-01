LADISPOLI – «Si utilizzino i soldi per riqualificare le strade e soprattutto la ciclabile per Marina San Nicola». È l’appello che ha lanciato il Pd all’amministrazione comunale colpevole – a detta dei dem – di aver trascurato molte zone, tra cui anche quelle simboliche come via Corrado Melone a fianco al bosco di Palo Laziale. «Una delle cose più belle e apprezzate di Ladispoli – scrive il Partito democratico rappresentato in aula dai consiglieri comunali Crescenzo Paliotta e Silvia Marongiu - è sicuramente la pista ciclopedonale da Palo a San Nicola. Un percorso tra la natura e la storia, frequentato giornalmente da centinaia di persone. Da moltissimo tempo ormai purtroppo il percorso è disseminato di buche e avvallamenti, pericolosi sia per i pedoni sia per chi va in bicicletta. Non però per l’amministrazione comunale che non interviene». Poi l’appello: «I soldi per mettere in sicurezza la strada ci sono ma sono fermi nella Tesoreria della banca, anche i tre milioni delle multe stradali incassate a Ladispoli dal Comune e che dovrebbero essere usati appunto per la manutenzione stradale». Il sindaco Grando sulla viabilità aveva risposto già sostenendo che nell’ultimo anno la giunta ha impegnato 6 milioni sulla sicurezza delle strade.

©RIPRODUZIONE RISERVATA