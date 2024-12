CERVETERI - Si dice spesso in questo periodo dell’anno che “A Natale si è tutti più buoni ...”. Così non deve averla pensata chi invece ha deciso di approfittare proprio dei giorni di Natale per “imbrattare” la casetta di Babbo Natale allestita in piazza Aldo Moro.

Rifiuti in terra e abboddi messi a soqquadro.

«Chiunque voi siate....siete vandali», scrive sui social Monica che ha voluto condividere con gli altri utenti la sua indignazione per il gesto commesso.

«Purtroppo la maleducazione negli ultimi anni regna sovrana», le fa eco Veruska.

Dito puntato in particolar modo contro i ragazzi, spesso m inori, che si “divertono” da disturbare e deturpare. «Non se ne può più di questi vandali, tanti sono minori - evidenzia Valeria - oggi ho torvato le bottiglie di birra sul muretto del vialetto, ogni notte fanno le scorribande tra Valcanneto, Ladispoli e Cerveteri». Non è la prima volta che i simboli del Natale vengono presi di mira da ignoti. A farne le spese nel tempo stati anche i Presepi realizzati dai rioni o dai vari comitati di zona del territorio.

