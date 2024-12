TOLFA - Nuova iniziativa de La Casa Nel Bosco ets": una serie di incontri e appuntamenti imperdibili.

Nella sede dell’associazione "La Casa nel Bosco ets" venerdì 29 novembre alle ore 17 si svolgerà la presentazione di alcuni appuntamenti dedicati allo yoga.

"Potete anche partecipare quando e come volete, anche una sola volta, anche se la continuità faciliterà la costruzione di un gruppo e ti aiuterà nella pratica a casa - spiega Barbara, la responsabile dell'associazione - vorrei che fossero un’occasione per incontrarci con altre e altri per prepararci al fine settimana, per una pausa relax, o per una occasione per imparare a meditare o praticare insieme, di muoverci e di allentare tensioni fisiche e mentali. Parleremo anche e godremo della bellezza della natura che ci circonda in passeggiate sensoriali, tempo permettendo.

Vi aspetto venerdì 29 novembre alle 17: troverete una tisana da degustare". Per Info chiamare il 3393341172

©RIPRODUZIONE RISERVATA