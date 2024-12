SANTA MARINELLA - La biblioteca comunale, sarà presente venerdì alle 15,30, allo stand della Regione Lazio, alla fiera della media e piccola editoria “Più libri più Liberi” in programma a Roma.

L’assessore alla Cultura Gino Vinaccia e la direttrice della biblioteca Cristina Perini, in rappresentanza del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, presenteranno la conferenza “Oltre le onde, da Hasekura Tsunenaga a Guglielmo Marconi”, cui seguirà l’intervento di Giuseppe De Righi, segretario generale di Anci Lazio e presidente di Rete delle Reti, che parlerà del modello del Gran Tour, utilizzato per promuovere il turismo consapevole sui territori provinciali, che già da anni opera, con esiti felici presso i castelli romani con il Consorzio Sbrc. “Sarà l’occasione per illustrare il cammino di Hasekura e dei martiri giapponesi – spiega l’assessore Vinaccia - promosso dall’associazione Variante Cimina della Francigena, inserito tra i cammini culturali di particolare rilievo europeo e nazionale, partendo da Civitavecchia, il percorso attraversa sei Comuni del litorale, tra questi Santa Marinella e il castello di Santa Severa. Oltre le onde è anche un modo di approfondire quella parte della vita di Guglielmo Marconi, legata a Santa Marinella, dove ha sperimentato le onde elettromagnetiche per la prima radiotrasmissione tra Europa ed America. A 150 anni dalla sua nascita, sono state molte le iniziative culturali realizzate nella nostra città”. La direttrice della biblioteca comunale si concentrerà sulla figura di Hasekura Tsunenaga, il viaggiatore giapponese, la cui storia è un esempio che aderisce perfettamente al tema del Salone 2024, la misura del mondo. Entusiasta della partecipazione dell’amministrazione comunale alla fiera di Roma è il sindaco Pietro Tidei, da tempo sostenitore del progetto del Cammino di Hasekura. “Il Cammino di Hasekura – dice il sindaco Tidei - è un percorso religioso e spirituale molto antico, che va riscoperto e fatto conoscere ai tantissimi viaggiatori e pellegrini che durante il Giubileo, e non solo, vorranno raggiungere la Capitale camminando lungo la meravigliosa costa, ammirando le bellezze naturali e storiche del nostro territorio”.

