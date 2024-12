ALLUMIERE - Tanti parrocchiani al rosario per la pace nel mondo che è stato recitato a La Bianca. Lunedì sera, a partire dalle ore 17.30, nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes il parroco don Fabio Casilli ha promosso un importante e partecipato momento di preghiera. Davanti al Tabernacolo e sotto lo sguardo della sacra effige della Madonna di Lourdes il parroco don Fabio ha guidato il rosario meditato chiedendo all'Altissimo con l'aiuto della Mamma Celeste di far cessare tutte le guerre e far finalmente tornare la pace nel mondo.