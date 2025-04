CERVETERI - Una mattinata immersi nella natura, nel verde, a contatto con gli animali, tra momenti ricreativi, intrattenimento e gioco. È "La banda dei sorrisi", iniziativa rivolta ai bambini che usufruiscono del servizio OePac e alle loro famiglie nelle scuole comunali di Cerveteri e in programma domenica 6 aprile. Ad organizzarla, nella cornice naturalistica del centro La Rosa Bianca, in collaborazione con l'associazione Il Flauto Magico e il contributo di Vivenda, Medihospes, cooperativa che gestisce il servizio di OePac nelle scuole del Comune di Cerveteri. «Una giornata di fondamentale importanza per la nostra comunità: un evento dedicato ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, per ribadire con forza il nostro impegno verso un mondo più inclusivo», ha commentato il sindaco Elena Gubetti . «Per festeggiare questa giornata speciale abbiamo pensato di coinvolgere non solo le famiglie dei ragazzi che si appoggiano a noi per i servizi di assistenza educativo culturale ma anche le famiglie degli operatori che quotidianamente sono al loro fianco - ha aggiunto il coordinatore territoriale della cooperativa, Mario David -Un modo diverso per promuovere l'inclusione, la comprensione e la sensibilizzazione riguardo alla disabilità nella nostra comunità. Riteniamo che ogni bambino abbia il diritto di essere ascoltato e valorizzato. Vogliamo creare un ambiente accogliente dove le diversità siano celebrate e dove tutti possano crescere e apprendere insieme. Perché soltanto Insieme possiamo fare la differenza». Si partirà domenica alle 10.30 con l’accoglienza dei ragazzi e che proseguirà alle 11 con le attività della ludoteca e alle 12 con il teatro dei burattini. Dopo la pausa pranzo, alle 15 ricominciano le iniziative: saranno a contatto con i cavalli e con gli animali della fattoria didattica. Alle 17 il saluto finale ai partecipanti e la consegna di un gadget in ricordo della giornata.

