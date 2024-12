FIUMICINO - «Con l’approvazione dell’ordine del giorno in Consiglio comunale è stato dato il giusto riconoscimento alle tantissime donne che danno quotidiano lustro alla nostra città».

Lo dichiarano i consigliere comunali di Fratelli d’Italia Patrizia Fata e Giorgia Paoletti le quali si sono fatte promotrici dell’iniziativa che ha trovato il sostegno dell’intero Consiglio comunale.

«Il premio ‘Donna dell’anno Città di Fiumicino’ vuole premiare le donne che si sono distinte in ambito sociale, politico, culturale, sportivo, imprenditoriale, sanitario o anche per il loro impegno nel garantire la sicurezza del territorio piuttosto che la crescita culturale, educativa e formativa dei nostri giovani - spiegano -. Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare intorno alla figura della donna, troppo spesso però non si è fatto seguire i fatti alle parole. Noi di contro vogliamo tradurre in azioni concrete quelle che sono le giuste istanze del mondo femminile e istituire un premio per le donne che si sono distinte nei rispettivi campi, e che quindi rappresentano un esempio di eccellenza, ci è sembrato il modo corretto per farlo.

Dopo la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, l’istituzione dello sportello di ascolto per le donne vittima di abusi, il protocollo d’intesa stipulato tra Comune e organismi competenti che aiuterà a gestire le emergenze legate ai bisogni delle donne in difficoltà, questa -continuano Fata e Paoletti – è l’ennesima iniziative che, in pochissimi mesi, questa Amministrazione ha posto in essere in favore delle donne. Badiamo più alla concretezza che a sterili e stucchevoli posizioni di facciata»

«Mercoledì prossimo è stata convocata in via straordinaria la Commissione Cultura congiuntamente alla Commissione Pari Opportunità in seno alla quale verranno selezionate le candidate da premiare. In seguito sarà poi approvato un apposito regolamento che disciplini il premio in modo più compiuto».

«Ringrazio l’assessore Monica Picca per averlo ideato e per averlo condiviso insieme, con un legame di amicizia forte e sincero - conclude Fata - . Con questo premio, – la valorizzazione delle donne nella nostra comunità verrà simbolicamente riconosciuta. Una novità molto importante per me e per tutte le donne a cui vogliamo dedicarlo».