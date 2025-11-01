TARQUINIA – L’assessore allo sport Sandro Celli rivolge un in bocca al lupo alll’Asd ArteRitmica Tarquinia, che dall’1 al 6 novembre 2025 parteciperà ai Campionati europei di FitKid e Acrofreedance, in Ungheria. Saranno 18 gli atleti tarquiniesi impegnati nella competizione continentale, dopo essersi qualificati lo scorso giugno a Cesenatico durante la tappa italiana del circuito. Un risultato che premia l’impegno, la dedizione e la passione di un gruppo che continua a distinguersi a livello italiano e internazionale. «A nome dell’amministrazione comunale e della città – dichiara l’assessore Celli – rivolgo un grande in bocca al lupo alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi dell’asd Arteritmica. La loro partecipazione ai Campionati europei è motivo di orgoglio per tutta Tarquinia. Ancora una volta lo sport si conferma un veicolo straordinario di crescita, disciplina e valori positivi».

L'assessore allo sport sottolinea inoltre l'importanza del lavoro svolto dallo staff tecnico e dirigenziale dell'associazione, che «con professionalità e passione accompagna quotidianamente i giovani nel loro percorso sportivo e umano».