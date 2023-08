Continua il progetto di riqualificazione dei plessi scolastici avviato dalla Provincia di Viterbo: tra i cantieri aperti nelle scorse settimane in tutto il territorio della Tuscia, c'è anche quello per i lavori di rifacimento del manto di copertura dell'aula magna e delle palestre dell’Istituto Tecnico Tecnologico Leonardo Da Vinci di Viterbo. Nello specifico, i lavori consistono nel rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture dell’aula magna, delle palestre e dei vari ambienti limitrofi come spogliatoi, bagni e corridoi. L’intervento della Provincia di Viterbo si è reso necessario a causa della costante esposizione delle coperture agli agenti atmosferici che ha provocato nel tempo un deterioramento dei materiali con conseguenti infiltrazioni d’acqua.

Ma non solo aula magna e palestre. I lavori commissionati dalla Provincia di Viterbo, e finanziati con un fondo Pnrr, porteranno anche alla sistemazione della centrale termica dell’Itt Leonardo Da Vinci. Prima della chiusura del cantiere, verranno poi tinteggiate le pareti esterne di aula magna, palestre e centrale termica che in alcuni tratti risultano degradate per via dell'esposizione alle acque piovane e per alcuni fenomeni di vandalismo costituiti dall'esecuzione di alcuni murales e scritte sui muri. Interventi di tinteggiatura riguarderanno anche le pareti interne e i soffitti delle palestre.

Nei giorni scorsi il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli, il consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica Ermanno Nicolai e l'architetto della Provincia Anna Maria Santini si sono recati al cantiere per un sopralluogo. L’occasione è stata utile per assicurarsi che tutto stesse procedendo per il meglio, oltre a portare i saluti dell'amministrazione provinciale agli operai che stanno lavorando a questo intervento.

I lavori presso l’Itt Leonardo Da Vinci di Viterbo fanno parte di un ampio progetto di riqualificazione dei plessi scolastici avviato in tutto il territorio della Tuscia dalla Provincia di Viterbo. Questo programma massiccio di interventi è stato lanciato a giugno perché l’obiettivo dell’Ente è quello di sfruttare il periodo della pausa estiva delle lezioni in modo da procedere con i lavori senza arrecare disagi alle attività scolastiche.