Nell'ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale, svolti durante l'ultimo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno denunciato un piede libero due persone una per porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere e l'altra per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, a Latera, i carabinieri di Valentano, durante un posto di controllo sulla strada regionale 312 Castrense, hanno fermato un 31enne, operaio, con precedenti di polizia, che viaggiava a bordo della sua autovettura, con un tirapugni in metallo ed un coltello a serramanico nascosto nel vano porta oggetti. Nel corso dello stesso servizio un 45 enne è stato trovato in possesso di 2,4 grammi di cocaina, occultata a bordo della propria autovettura.

A Ischia di Castro, invece, un 46enne è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, poiché, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo, è risultato positivo alla cocaina, all'esito degli esami tossicologici. Inoltre sono state segnalate alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti una giovane studentessa che a Canino è stata trovata in possesso di grammi 3,2 di hashish e un uomo di 27 anni che a Ischia di Castro è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina e di 1 grammo di eroina.