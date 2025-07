CERVETERI – Da giorni intrappolati in un camino. Quattro piccoli gufi devono la vita ai volontari delle guardie Ecozoofile di Cerveteri che li hanno recuperati vivi. La segnalazione a Fareambiente era partita l’altro pomeriggio da una signora che sentiva rumori dovuti ad un volatile rimasto bloccato nella canna fumaria del suo appartamento in campagna. In realtà durante l’intervento ecco la sorpresa. «Non è stato affatto semplice – è quanto riportato dal gruppo Facebook delle sentinelle ecologiche etrusche – perché i nostri operatori, increduli, ogni volta che rovistavano nel camino facevano uscire un nuovo pennuto dagli occhi belli vispi. Così come se fossero in un supermercato con un’offerta speciale, gli agenti hanno preso ben 4 civette. Il nido probabilmente si è staccato per il peso ed è caduto nella canna fumaria incastrandosi, con un po’ di peripezie siamo riusciti ad afferrarli». Ironia a parte, si è poi scoperto che questi piccoli fossero quattro fratelli di un nido crollato e per questo rimasti intrappolati per diversi giorni. Senza l’arrivo di Fareambiente Cerveteri probabilmente sarebbero morti presto. «Fortunatamente adesso i malcapitati stanno bene – rassicura Fabio Di Matteo, responsabile delle zoofile - sono stati affidati alle cure esperte del personale della Lipu di Roma che ringraziamo come sempre per la professionalità. Insomma un intervento dal finale sicuramente inaspettato ma altrettanto piacevole che si è potuto notare dal sorriso sui volti dei nostri colleghi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA