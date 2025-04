ALLUMIERE - Il 30 marzo 2000, tornava alla casa del Padre, don Vincenzo Maria Urbani parroco di Allumiere dal 1952 al 1989, poi rettore del santuario della Madonna delle Grazie fino al 2000. Nei giorni scorsi ad Allumierevla comunità lo ha ricordato. Don Vincenzo Maria Urbani è stato un sacerdote eccezionale che ha amato la Madonna ed Allumiere e oggi gli allumieraschi lo ringraziano per il bellissimo santuario dedicato alla Madonna delle Grazie, per l'oratorio e i campetti e tanto altro. Tantissimi lo hanno voluto ricordare rinnovando al parroco scomparso da anni stima e profondo affetto. Tra chi lo ha ricordato alcuni di quanti hanno collaborato in parrocchia, al catechismo, all'oratorio e nell'Azione Cattolica e tantissimi che non l'hanno mai dimenticato. Don Vincenzo Maria Urbani ha lasciato un testamento spirituale le cui parole risuonano ancora vive tra gli allumieraschi.

"Ai fedeli della parrocchia di Allumiere lascio questa eredità - scrisse don Vincenzo Maria Urbani - mantenete sempre viva la fede, non c'è bene più grande della fede. Amate teneramente la SS Eucarestia, il Sacro Cuore, la Madonna SS delle Grazie: sarà Lei a realizzare il regno di Gesù nella nostra parrocchia e nel cuore delle singole famiglie. Raccomando i fanciulli (i prediletti di Gesù) e i giovani per i quali ho costruito l'oratorio Sacro Cuore di Gesù, con l'opera del catechismo che faranno tanto benealle anime giovanili.

Amate le Missioni così che Allumiere sia sempre una parrocchia missionaria". Tra chi lo ricorda ancora il gruppo degli ex educatori di Azione Cattolica Ragazzi e Giovani di Allumiere: "Quell'opera, per quei tempi maestosa, l'oratorio è opera sua, oratorio che poi gestito da Don Egidio è stato per anni luogo di svago, d'incontri e formazione per tanti giovani allumieraschi".

Ad Allumiere però gli allumieraschi di domandano come mai finora non è stata mai intitolata una via a questo eccezionale sacerdote

Da tempo ad Allumiere il popolo di chiede di mostrare la giusta riconoscenza dedicandogli una via del paese: "quarantanni di onesta reggenza parrocchiale non meritano forse tanto? Tra l'altro tanti fedeli sono anche delusi dal fatto che "Don Vincenzo desiderava tanto essere sepolto nel Santuario della Madonna delle Grazie, santuario di cui ha curato il restyling, lo ha ampliato e ha fatto tanto per far incoronare la Sacra Effige da papa Giovanni Paolo II". Era un prete e un uomo a volte dai modi bruschi, spicci, ma onesto intellettualmente e sempre al servizio della chiesa, del santuario e del paese".