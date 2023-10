LADISPOLI – «Ma la prof quanto è z..?». L’insulto volgare e sessista nei confronti della sua docente ha scatenato le ire del preside dell’istituto comprensivo Corrado Melone. Lo stesso Riccardo Agresti ha voluto scrivere pubblicamente quanto accaduto con protagonista al negativo uno studente che si è rivolto in quel modo alla sua professoressa, magari per un voto basso preso in classe. «Non voglio sprecare molte parole – spiega Agresti - per stigmatizzare l’azione di questo ignorante il quale, evidentemente, vegeta in una famiglia dove la visione della donna, compresa la madre e le eventuali sorelle, è evidentemente limitata a quella di un essere inferiore, capace solo di svolgere il mestiere più antico del mondo, mestiere che sono certo sarà l’unico modo grazie al quale potrà avere, un giorno, forse un po’ di finto amore». Il preside di Ladispoli sostiene di non aver individuato il colpevole.«È un’azione tipica però – aggiunge nel suo sfogo - di chi in casa non riceve alcun amore né alcun insegnamento civile; che vive fra parolacce e insulti; che ha un cellulare sempre acceso per vedere filmati pornografici. Mi appello invece a tutti quei papà che considerano non solo la professoressa insultata una persona intelligente, oltre che decisamente bella sia dentro che fuori. Non ha offeso solo la intelligente, preparata e bella professoressa della Melone, ma tutte le donne». Se individuato, ovviamente, lo studente rischia la sospensione.

