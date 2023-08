BASSANO IN TEVERINA – «Dopo i tanti solleciti avanzati anche dall’amministrazione comunale di Bassano in Teverina, la Regione Lazio ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria della strada Ortana in località Resano Taglio Grosso».

Ne dà notizia il sindaco Alessandro Romoli.

Si tratta di un intervento di straordinaria importanza dal momento che la strada in questione, che non è di competenza della provincia bensì di Astral, è una delle principali arterie della zona che unisce Bassano in Teverina ai comuni limitrofi di Orte e di Vasanello.

«Un grande ringraziamento va ad Astral e alla Regione Lazio per aver avviato finalmente i lavori – ha commentato il sindaco di Bassano in Teverina -. Come amministrazione comunale abbiamo fatto anche noi del nostro meglio per sollecitare la Regione e questo intervento è solo l’ennesimo esempio di collaborazione costruttiva tra istituzioni a beneficio dei cittadini», conclude il primo cittadino bassanese.