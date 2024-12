BAGNOREGIO - Giornata storica per Bagnoregio: è iniziata oggi la demolizione della ex Cantina didattica in prossimità del Belvedere che affaccia su Civita.

«Una cosa impossibile alla volta», è questo il commento del sindaco di Bagnoregio Luca Profili, entusiasta per un risultato concreto che in molti reputavano impossibile. “Dopo 52 anni iniziamo a togliere di mezzo una bruttura e riconsegnare bellezza a questo luogo – continua il primo cittadino -. Per tutti noi è una grande soddisfazione, che viene da un lavoro fatto in sei anni insieme all’Ufficio Tecnico del Comune e all’architetto Galli, che ha seguito tutta l’opera. Un lavoro burocratico non facile, perché i terreni e gli immobili erano di proprietà della Provincia e dell’Asp Tuscia. Un lavoro urbanistico non semplice su cui ci siamo impegnati molto. In pochi credevano che ce l’avremmo fatta e invece in politica accade anche che si possano risolvere problemi che sembrerebbero impossibili. Non l’avevamo promesso ma l’abbiamo concretizzato».

I tempi della demolizione saranno piuttosto brevi, poi si entrerà nel vivo della fase di ricostruzione. La questione sarà affrontata dalla nuova amministrazione guidata da Profili, che dovrà decidere in dettaglio il futuro dell’area, su cui esiste già una bozza di progetto.

