MONTALTO DI CASTRO – Ieri sera, presso l'Hotel Residence Key Club di Montalto Marina, si è tenuto il consiglio direttivo della sede CNA di Montalto di Castro, con la partecipazione di numerose imprese locali. L'incontro è stato un'importante occasione di confronto su temi cruciali come la rappresentanza politica, i rapporti con le amministrazioni e il reperimento di personale qualificato.

Ad aprire la serata è stato il segretario territoriale, Attilio Lupidi, il quale ha enfatizzato il ruolo fondamentale dei corpi intermedi come la Cna.

"Il nostro compito è quello di ascoltare le esigenze delle imprese e portarle all'attenzione della politica, svolgendo un ruolo di rappresentanza attiva," ha dichiarato Lupidi. Ha inoltre ringraziato i partecipanti e annunciato i prossimi incontri dei consigli direttivi nelle altre sedi zonali.

Presenti all'incontro anche il presidente territoriale Alessio Gismondi, il presidente della sede di Montalto Stefano Canavizzi, la vicepresidente Tiziana Barili, e una delegazione di impiantisti, trasportatori e altri rappresentanti di mestieri.

Stefano Canavizzi ha espresso soddisfazione per l'attenzione della Cna verso una futura collaborazione con l'amministrazione comunale. Molti partecipanti hanno sottolineato che la percezione di insicurezza nel comune potrebbe essere migliorata con una migliore integrazione delle risorse nelle attività produttive.

Dal settore dell'impiantistica sono giunti segnali positivi, con alcune imprese che hanno riportato una tendenza favorevole nel lavoro. Tuttavia, è stata evidenziata la crescente difficoltà nel reperire giovani da inserire nelle realtà imprenditoriali. In risposta, la Cna sta intensificando le attività a livello regionale e nazionale per facilitare l'incontro tra formazione e mondo del lavoro.

In chiusura, il presidente Gismondi ha ribadito l'importanza di questi incontri per rafforzare la fidelizzazione tra gli associati e per comunicare all'esterno il valore di far parte di una struttura solida e ben organizzata come la Cna.

