ALLUMIERE - Braccianese Claudia bloccata per ore da e per Allumiere a causa di un incidente in prossimità del bivio per La Bianca: sul posto vigili del fuoco, carabinieri e due ambulanze del 118.

Gli automobilisti che stavano percorrendo questa arteria sono stati costretti a restare in coda per lungo tempo.

Alle ore 20 i vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati allertati per un incidente stradale avvenuto sulla strada Braccianese Claudia Civitavecchia-Allumiere, all'altezza della frazione La Bianca.

Un automobilista ha perso il controllo della sua auto per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Civitavecchia giunti sul posto.

La vettura è finita fuori strada.

I vigili del fuoco intervenuti tempestivamente hanno estratto il guidatore dalla vettura e lo hanno consegnato alle cure del personale del 118 giunto sul posto e poi è stato trasportato al pronto soccorso di Civitavecchia.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'autovettura.

