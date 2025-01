È iniziato male l’anno per Tuscania dove ignoti nella notte di San Silvestro hanno dato fuoco al campo sportivo Maccarri che era stato inaugurato da poco. La notizia è stata data dalla stessa amministrazione comunale.

“Alle 00:15 siamo stati informati di un incendio doloso che ha danneggiato gravemente una parte del campo, inaugurato neanche due mesi fa. - scrive - La conferma che sia stato utilizzato carburante per appiccare il fuoco è un gesto inqualificabile che colpisce non solo una struttura pubblica, ma anche il senso di appartenenza e rispetto per il bene comune. Non possiamo permettere che l’atto di pochi rovini ciò che è stato costruito con fatica e dedizione per il bene di tutti. Questo episodio deve spronarci, come comunità, a reagire con fermezza e a collaborare per individuare i responsabili, rafforzando la sorveglianza e il rispetto verso ciò che è nostro. Nonostante tutto - continua l’amministrazione comunale - il nostro augurio rimane quello di un 2025 di rinascita, unità e impegno. Lavoreremo con determinazione per ripristinare il campo e per dimostrare che l’odio e la distruzione non potranno mai prevalere sulla volontà di costruire”.