CERVETERI – La riattivazione dello Sportello Antiviolenza della via Aurelia, la conferma del Centro di via dei Bastioni, rinnovato anche già per il 2026. Tanti progetti istituzionali, tra i comuni di Ladispoli e Cerveteri in sinergia con l’Asl di Rm 4 per arginare l’odioso fenomeno della violenza sulle donne. Di tutto questo ne ha parlato la sindaca cerveterana, Elena Gubetti, intervenendo in diretta su “News and Coffee”. «Più di 120 donne nel 2024 si sono rivolte al nostro Centro Antiviolenza, numeri alti anche l’anno precedente con un mese in meno di attività: è un dato che deve farci riflettere», è quanto sostiene il primo cittadino. «Inutile girarci intorno – prosegue Gubetti – sono statistiche piuttosto allarmanti che fanno anche capire quanto sia necessario mantenere in piedi questo tipo di presidi. Perciò possiamo confermare che è stato confermato per il 2025 e abbiamo già trovato delle risorse per mantenerlo pure nel 2026». Non solo Centro antiviolenza di via dei Bastioni, il servizio raddoppia con lo Sportello riaperto da qualche settimana nel poliambulatorio della Casa della Salute sulla via Aurelia, a Ladispoli. «Sono punti di riferimento importantissimi – dice ancora il primo cittadino etrusco – a disposizione di tutte le donne, non solo quelle che vivono a Cerveteri e Ladispoli. Non ci sono confini comunali, chiunque può recarsi in entrambe le sedi e denunciare. Il personale qualificato può indirizzare le vittime verso la fuoriuscita di questo percorso di difficoltà, analizzando caso per caso. Occorre fare reti tra tutti i soggetti coinvolti tant’è che verranno programmate anche giornate all’interno degli istituti scolastici per parlare con i ragazzi e sensibilizzarli sul tema specifico. Il Centro antiviolenza è aperto h24, anche il sabato e la domenica. Il prossimo anno è coperto finanziariamente con ulteriori 30mila euro. Lo Sportello invece due giorni a settimana».

L’apertura è garantita il lunedì dalle 14 alle 19 e sabato dalle 8 alle 13. Le donne in difficoltà potranno trovare un aiuto concreto e professionisti validi pronti a farle uscire da un momento difficile della loro vita.

