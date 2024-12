LADISPOLI - Torna in piazza Rossellini la pista di pattinaggio sul ghiaccio per le festività natalizie. Sarà accessibile tutti i giorni con orari prolungati nei fine settimana.

Le tariffe per l'ingresso e il noleggio dei pattini - spiegano dal palazzetto comunale - sono pensate per essere alla portata di tutti, per consentire a tutti di vivere l'esperienza del pattinaggio sul ghiaccio.

«L’iniziativa – ha commentato l'assessore al Turismo Marco Porro – si inserisce nel nostro programma di valorizzazione del territorio durante le festività natalizie, con l’intento di offrire alle famiglie un momento di svago e di aggregazione».

\Oltre alla pista di pattinaggio, Ladispoli propone un calendario eventi gratuiti al teatro Vannini, il Presepe Vivente da parte della Pro Loco il 26 e 27 dicembre ed il concerto di Capodanno con Nek, Ema Stokholma e Andrea Delogu. «Un’atmosfera di festa - concludono dal Comune - che renderà Ladispoli una delle mete più suggestive del litorale romano per le vacanze di Natale».

