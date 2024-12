FIUMICINO - Un gesto di solidarietà per Valencia colpita dall’alluvione: il progetto romosso dal ristorante Pika Pika Maccarese e con la partecipazione delle Suore Carmelitane di Fregene, del Centro Anziani, della “Casa della Partecipazione” di Maccarese e del Comitato Fregene-Maccarese, ha l’obiettivo di raccogliere beni di prima necessità, scatolame, zuppe pronte, pasta, riso, biscotti, latte in polvere, prodotti igienici, pannolini, salviettine, stivali, pale, secchi, scopettoni, sacchi per rifiuti, accendini, candele, per portare un aiuto concreto alla popolazione in difficoltà. L’iniziativa non è sfuggita ai ragazzi del liceo linguistico Leonardo da Vinci di Maccarese: gli studenti della 4 C hanno notato il post sui social e hanno immediatamente contattato la proprietaria del ristorante, che ha spiegato loro che suo marito, il cuoco, è di Valencia e avrebbe personalmente portato gli aiuti alla città.

La macchina della solidarietà si è messa subito in modo: durante l’assemblea è stata proposta l’iniziativa e la raccolta è stata estesa agli studenti dell’istituto superiore, anche grazie alla particolare sensibilità di una studentessa che proprio la scorsa estate, percorrendo il cammino di Santiago era passata per quelle zone della Spagna, devastati dalla Dana.

La raccolta, aperta a tutte le persone che vogliono contribuire, può essere effettuata portando il materiale tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 9 alle 19, presso la parrocchia di Fregene in Largo Riva Trigoso, 3.