CERVETERI – Vento forte, pioggia battente, ombrelloni e sedie che volavano e una imbarcazione in difficoltà. Il maltempo che si è abbattuto ieri sul litorale ha causato diversi disagi, soprattutto sulla costa. Nel tardo pomeriggio di ieri, due giovani a bordo di una imbarcazione proveniente dall’Argentario, è naufragata nei pressi di Campo di Mare. Immediato il soccorso del bagnino dell’Ocean Surf, Ottavio Pone, di Massimo Gallo e Fausto di Santo. I tre sono riusciti a mettere in salvo i due occupanti. La barca invece è rimasta davanti la costa di Campo di Mare perché impossibile tra trainare in spiaggia.

Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera di Marina di San Nicola – Ladispoli guidata dal primo maresciallo Cristian Vitale che ha coordinato le operazioni.