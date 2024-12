CIVITAVECCHIA – Una passeggiata per dire “basta”, per non spegnere i riflettori su quella che sta diventando un’emergenza, per gridare la necessità di mettere in campo iniziative che siano concrete, serie e decise. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, l’amministrazione ha anticipato a domani una camminata per le vie della città, con partenza alle 9 dal parcheggio del tribunale, per arrivare all’aula Pucci, dove si terrà un convegno dibattito con figure istituzionali ed associazioni, a partire dalla Consulta delle donne che, ad esempio, come confermato dalla responsabile Amelia Ciampa, segue già una trentina di donne stabilmente, attraverso i gruppi di automutuosoccorso, con accessi soprattutto di ragazze tra i 30 e i 35 anni. Un’iniziativa che, come spiegato dal Sindaco, dagli assessori Deborah Zacchei e Simona Galizia, e dal moderatore del convegno Andrea Grasso, è rivolta soprattutto ai ragazzi delle scuole, quest’anno in particolare il triennio, ma aperta a tutta la cittadinanza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA