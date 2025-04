CERVETERI - “La linea del silenzio. Storia di famiglia e di lotta armata”. Questo il titolo del libro scritto da Gianluca Peciola che sarà presentato questo pomeriggio alle 17 in biblioteca in occasione de “Il Maggio dei Libri”. Attraverso un dialogo aperto con l’autore, l’incontro sarà un momento di approfondimento e ascolto, incentrato su una narrazione che intreccia vicende personali e familiari con una delle pagine più complesse e delicate della storia italiana del secondo Novecento. Il romanzo affronta, con uno sguardo intimo e riflessivo, il percorso umano dell’autore, che si trova a confrontarsi con il proprio passato e con una verità familiare rimasta a lungo celata. «Il libro di Peciola propone un racconto personale che invita a interrogarci su come le storie familiari si intreccino con i grandi eventi storici - ha spiegato l’assessore Federica Battafarano - Solo attraverso un approccio aperto, consapevole e rispettoso è possibile promuovere una comprensione più ampia e condivisa del passato».

