L’avviso pubblico “Sicurezza in Comune” ha concluso il suo iter e la graduatoria è stata pubblicata sul Burl: in tutto, sono 89 i Comuni beneficiari degli oltre due milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Lazio per l’installazione, l’implementazione e l’adeguamento dei sistemi di videosorveglianza e per la riqualificazione di aree degradate con una particolare incidenza di fenomeni criminali o ritenute critiche per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale. Di questi 19 sono della Tuscia per un totale di oltre 384mila euro erogati. «Si tratta di risorse preziose per gli enti locali che arrivano dopo oltre quattro anni di attesa - ha detto l’assessoa alla sicurezza urbana, Luisa Regimenti - Per la Giunta Rocca sicurezza e legalità sono precondizioni essenziali della vivibilità delle nostre città: continueremo a lavorare per aiutare i sindaci e le forze dell’ordine a controllare il territorio e riaffermare la presenza delle Istituzioni laddove si registra una forte presenza della criminalità». L’importo medio di ogni finanziamento è stato di circa 30mila euro. Attraverso le nuove risorse previste dal bilancio 2025, garantiremo uno scorrimento di graduatoria per i Comuni risultati idonei ma non assegnatari di risorse.