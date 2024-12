VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA - «Nel corso della settimana che ci ha accompagnato al Santo Natale abbiamo donato un nuovo defibrillatore alla comunità di Villa San Giovanni in Tuscia». Prosegue l’attività dell’associazione Ruben Ciarlanti Aps, che negli ultimi 20 giorni ha registrato l’installazione di ben 4 nuovi defibrillatori e la formazione di oltre 35 persone. Nei giorni scorsi infatti, dopo quelli posizionati presso la Parrocchia di Sant’Andrea di Viterbo e presso la Talete, è stato installato un nuovo defibrillatore nel paese di Villa San Giovanni in Tuscia. «Il defibrillatore, consegnato nelle mani del sindaco Fabio Latini e del presidente della società sportiva Pietro Paccaroni, è stato posizionato presso gli impianti sportivi, risultando così a disposizione anche di una parte del paese», hanno fatto sapere dall’associazione. «Oltre al sindaco - dicono - ringraziamo anche quegli abitanti di Villa San Giovanni che hanno svolto il corso per l'uso del defibrillatore e tutte quelle persone che hanno dimostrato grande sensibilità e vicinanza alla nostra associazione, tra cui i partecipanti alla partita di beneficenza "1 derby Rio Canale" tra una squadra di vecchie glorie di Blera e una di Villa San Giovanni in Tuscia che hanno devoluto un contributo alla nostra associazione». «Avanti così», aggiungono dall’associazione.

