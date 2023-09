Nel mese di agosto, caratterizzato ancora da notevoli movimenti di turisti e vacanzieri grazie anche alle favorevoli condizioni meteorologiche, sono stati numerosi i servizi di controllo straordinario del territorio effettuati dalla polizia di Stato nel capoluogo e sul litorale viterbese. I dispositivi, finalizzati al monitoraggio delle zone più frequentate dai giovani e delle strade più trafficate, sono stati realizzati con l’ausilio di pattuglie della questura di Viterbo, del commissariato di pubblica sicurezza di Tarquinia, del reparto prevenzione crimine di Roma e della polizia stradale di Viterbo.

Complessivamente durante le attività sono state identificate 1.096 persone, controllati 661 veicoli, effettuata una segnalazione alla prefettura per possesso di sostanza stupefacente ed elevate 6 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada inerenti alla guida senza patente o con patente non più in corso di validità, al mancato uso delle cinture di sicurezza, alla revisione del mezzo scaduta e al sorpasso non consentito. Sono stati effettuati servizi mirati nei locali di divertimento e nei quartieri del centro storico viterbese, particolarmente affollati durante gli eventi che hanno caratterizzato i festeggiamenti di Santa Rosa.

Nello stesso periodo molto intensa è stata anche l’attività svolta dall’Ufficio Immigrazione che, oltre a gestire le sempre crescenti pratiche di soggiorno degli stranieri presenti nella provincia, ha dato luogo a 17 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale e 2 di allontanamento nei confronti di cittadini comunitari. Nelle prossime settimane sono ancora in programma ulteriori servizi di controllo straordinario del territorio per prevenire il compimento di illegalità e garantire a tutti i cittadini la pacifica convivenza sul territorio.