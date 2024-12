MONTALTO - Imbarcazione alla deriva a sette miglia dalla costa a Montalto di Castro. Due persone sono state salvate grazie al tempestivo intervento dei sommozzatori dei Vigili del fuoco.

A causa delle gravi condizioni meteorologiche che hanno segnato il mare con forza 7 e forti raffiche di vento, fino a 40 nodi, le due persone che si trovavano a bordo del natante, si sono trovate in forte difficoltà.

I naufraghi hanno subito lanciato l’allarme e sono stati localizzati in poco tempo dall’equipaggio del “Drago Vf140”, nome in codice di uno dei velivoli in forza al reparto volo di Roma.

I due sono stati poi raggiunti a nuoto dai sommozzatori dei vigili del fuoco che si sono tuffati dall’elicottero e hanno poi messo in sicurezza il barchino. I due naufraghi sono stati poi recuperati da un’imbarcazione della Guardia costiera che li ha riportati a terra.

