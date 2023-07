Il vescovo Orazio Francesco ha incontrato una delegazione del consiglio direttivo provinciale dell’associazione italiana sclerosi multipla (Aism) di Viterbo. Quello di mercoledì nella sala degli stemmi del Palazzo Vescovile, è stato un incontro cordiale, durante il quale il vescovo, ha avuto modo di conoscere l’operato dell’associazione, confrontarsi in particolare l’associazione ha elencato i supporti che la sezione fornisce alle persone con sclerosi multipla. Uno degli argomenti che hanno maggiormente colpito il vescovo è l’attività di “capillarità” per il raggiungimento di tutte le persone con sclerosi multipla, che la sezione da tempo porta avanti con grande fatica nei 60 comuni della provincia, offrendo il suo supporto personale per il tramite dei parroci e del consiglio pastorale.