CERVETERI – Il rapinatore seriale è finito agli arresti domiciliari. Così ha deciso il gip del tribunale di Civitavecchia riguardo all’uomo di 45 anni originario della Puglia ma residente in città “impegnato” il mese scorso a commettere furti e rapine di fronte alla stessa banca. Un fatto soprattutto noto perché nell’ultimo episodio dello scorso 28 gennaio, un minorenne a passeggio con una sua amica lo ha inseguito dopo che il bandito aveva messo nel mirino una donna, ex vigilessa ora impegnata nella biblioteca comunale, sottraendole i soldi appena ritirati dal bancomat. Ragazzi che non si sono persi d’animo e che non si sono girati dall’altra parte. Il malvivente per guadagnarsi la fuga proprio per non essere ostacolato, aveva pure minacciato con un taglierino il 15enne che lo aveva rincorso dimostrando un gran coraggio. E stessa sorte per un altro passante che si era fiondato in piazza Le Roselle per dare sostegno al giovane. Il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri di via Pertini ha consentito di ammanettare il furfante. Una storia che aveva fatto immediatamente il giro del web con il primo cittadino di Cerveteri, Elena Gubetti, pronta a convocare nel suo ufficio i due minori per ringraziarli e premiarli per il gesto eroico. Quarantacinquenne che dovrà rispondere anche per un altro furto. Le attività investigative condotte dagli stessi militari, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia, hanno infatti permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza su di lui, abile anche il 7 gennaio scorso a rubare dalle mani di altri due clienti la somma contante di 300 euro appena prelevati dallo sportello della stessa banca Bcc di via Settevene Palo. Il giudice ha disposto i domiciliari per l’uomo su richiesta della Procura della Repubblica. Al processo dovrà difendersi dalle accuse di furto aggravato e rapina.

