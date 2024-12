CELLENO - Il presepe vivente di Celleno si prepara a incantare visitatori di tutte le età con l’ultimo imperdibile appuntamento in programma per il 5 gennaio. L’evento avrà luogo nella suggestiva cornice del borgo fantasma di Celleno dalle 16,30 alle 19,30. La rappresentazione coinvolgerà oltre 100 figuranti con personaggi che non solo interpretano i re magi, ma si trasformano anche in artigiani e mestieranti dell’epoca, dando vita a scene di vita quotidiana di straordinario realismo. I visitatori potranno gustare prodotti locali preparati al momento, come focacce sfornate nel vecchio forno a legna e vin brulè, arricchendo ulteriormente l’esperienza. A rendere l’evento ancora più magico sarà la presenza del Gigante Incantato, un albero di oltre 300 metri che sovrasta la vallata, contribuendo a creare un’atmosfera unica e suggestiva. «Il presepe vivente - commenta il sindaco di Celleno, Luca Beraldo - rappresenta un’opportunità unica per rivivere la magia del Natale nel nostro affascinante borgo fantasma. Con oltre 100 figuranti, l’evento offre un’esperienza immersiva, ricreando scene storiche e quotidiane che incanteranno visitatori di tutte le età. Le date del 29 dicembre 2024 e del 5 gennaio 2025 saranno momenti speciali per gustare prodotti locali e ammirare il gigante incantato, un albero maestoso che illumina la vallata. Invito tutti a partecipare a questa straordinaria celebrazione della tradizione e della comunità».

