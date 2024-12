SANTA MARINELLA - “Paesaggio con il porto di Santa Marinella”. Questo il titolo del quadro dipinto nel 1639 da Claude Lorrain, pittore barocco, conservato nel Musèe du Petit Palais a Parigi. Il quadro, olio su rame, raffigura sullo sfondo Torre Chiaruccia e Civitavecchia, a destra la stazione di posta, oggi Villa Sacchetti, e le barche dei pescatori tirate a secco. “E’ un’antica testimonianza della nostra cittadina risalente al XVII secolo – dice il sindaco Tidei - un piccolo dipinto che Papa Urbano VIII commissionò all’artista che doveva ritrarre le proprietà papali del territorio. Abbiamo pensato di richiederlo in prestito per poterlo esporre in città e apprezzarlo da vicino. Siamo in contatto con l’Ambasciata d’Italia in Francia e l’Istituto italiano di cultura a Parigi che si sta preoccupando di ottenere i documenti necessari al Petit Palais e al Ministero della Cultura francese per portare avanti la richiesta di prestito. Siamo fiduciosi nell’esito positivo della domanda e attendiamo aggiornamenti a breve”. Della presenza del quadro nel museo parigino, ne ha dato rilievo il professor Livio Spinelli in uno dei suoi ultimi viaggi nella capitale francese. Notizie dell’esistenza del piccolo dipinto ottagonale risalgono agli anni ’80, tanto che ne conservano copie alcuni appassionati della storia di Santa Marinella, come il professor Luciano Pranzetti e la professoressa Ileana Giacomelli. In questi giorni, infatti, proprio Pranzetti ne ha pubblicato sui social una copia ad acquarello che lui stesso dipinse nel 1987.