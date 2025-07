TARQUINIA - Dopo il consiglio comunale aperto sui problemi relativi all’ospedale cittadino, sentite le richieste del Comitato e il progetto del Direttore Generale Asl Vt, il Pd esprime «il suo pieno sostegno a tutti i livelli per migliorare i servizi e per essere organo di controllo, affinché il progetto presentato nell’ambito dell’assise consiliare sia realizzato». «Consapevoli, purtroppo che non si possa ritornare ad avere i reparti ed i servizi di un tempo, - affermano dal Pd - riteniamo che si debba puntare ad avere liste d’attesa brevi, medici e professionisti d’eccellenza, ai quali però sia necessario offrire la strumentazione e dei locali ottimali per ben operare. Solo con detti mezzi l’ospedale può divenire attrattivo». «Noi siamo vicini ai cittadini che lottano per il loro ospedale - aggiunge la segretaria Anna Maria Vinci - perché siamo a favore della sanità pubblica e non vogliamo che il nostro ospedale sia depauperato ulteriormente; al contrario vogliamo un potenziamento del personale sanitario, del pronto soccorso, dei reparti di medicina, chirurgia e quanto altro necessiti a salvaguardia della salute pubblica, non solo dei cittadini tarquiniesi ma anche dei tanti paesi e cittadini che ad esso fanno tuttora riferimento. Il direttivo del Pd si fa quindi portavoce delle esigenze dei cittadini per una sanità pubblica, che permetta di curarsi anche alle fasce più deboli della società».

