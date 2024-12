CERVETERI - Cantieri aperti al Parco della Legnara. Sono infatti iniziati i lavori compresi nel finanziamento di rigenerazione urbana con il quale il comune etrusco ha dato seguito al restyling di altre quattro aree verdi, tra cui quella di viale Manzoni, parco Borsellino, parco Vannini a Cerenova e l'area di via Corelli a Valcanneto. Le attività al Parco della Legnara, consistono nel rifacimento e nell’ampliamento del vialetto mattonato pedonale che conduce ai vari uffici, del muretto in tufo, il posizionamento di nuovi arredi come panchine e tavoli e la sistemazione del cancello di accesso. «Quello del rifacimento delle aree verdi di Cerveteri, attrezzandole a spazi idonei ad accogliere bambini, ragazzi e famiglie era uno degli obiettivi principali al momento dell'insediamento di questa amministrazione - ha spiegato l'assessore alla Sostenibilità ambientale, Francesca Appetiti - Il parco di viale Manzoni è stato il primo ad essere inaugurato e attualmente stiamo procedendo al posizionamento della pubblica illuminazione, mentre è prossimo alla conclusione anche il parco di via Paolo Borsellino, un centro di aggregazione estremamente importante per Cerveteri capoluogo in particolar modo per i suoi due campetti sportivi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA