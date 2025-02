BAGNOREGIO - «Oggi è una giornata importante per Bagnoregio: la giunta della regione Lazio ha infatti approvato la delibera che prevede il passaggio gratuito di proprietà del palazzo “Ex Enal” dalla regione al comune di Bagnoregio, segnando una svolta storica per la nostra città. Inoltre, grazie alla delibera appena approvata, il comune di Bagnoregio riceverà anche un contributo di 140 mila euro destinato al rifacimento del tetto dell’edificio, un intervento fondamentale per garantire la sicurezza e la conservazione di questo immobile di grande valore storico e strategico». Così, il sindaco Luca Profili, che spiega: «Questo risultato è il frutto di un impegno concreto che ci eravamo presi con i nostri concittadini. Il palazzo “Ex Enal”, da sempre simbolo di una parte significativa della storia della nostra città, diventa oggi patrimonio del comune, che potrà così valorizzarlo al meglio per il bene della comunità e del territorio. Un passaggio che considero non solo un obiettivo raggiunto, ma anche un segno tangibile dell’efficacia della collaborazione tra la regione Lazio e il comune di Bagnoregio. Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’assessore Fabrizio Ghera e al consigliere Daniele Sabatini, il cui impegno instancabile e la volontà di sostenere il nostro progetto hanno reso possibile questa importante realizzazione. Senza il loro grande lavoro, questo risultato non sarebbe stato possibile. Il trasferimento di proprietà di un immobile così rilevante rappresenta un’opportunità per la nostra città di far crescere il proprio patrimonio, di riqualificare uno spazio centrale e di proiettarsi verso un futuro di sviluppo culturale e sociale. Un altro passo avanti per Bagnoregio, grazie all’azione concreta della regione Lazio e al lavoro sinergico delle istituzioni», conclude Profili. A commentare il passaggio di proprietà del palazzo “Ex Enal”, il consigliere regionale Daniele Saabatini. «Bene il trasferimento al Comune di Bagnoregio degli immobili di proprietà regionale provenienti dal patrimonio del disciolto Enal e che la Regione provvederà a mettere in sicurezza con uno stanziamento di 140 mila euro. Ringrazio la Giunta Rocca e l’assessore regionale al Patrimonio Fabrizio Ghera per aver accolto la richiesta giunta dal Comune di Bagnoregio in merito all’esigenza di acquisire la proprietà di questi beni di grande valore storico e culturale e che la Regione provvederà a risistemare e a trasferire in condizioni di sicurezza e piena agibilità. Un impegno che ci eravamo assunti con il sindaco di Bagnoregio Luca Profili e con l’Amministrazione comunale e che, grazie ad un proficuo dialogo e ad una fattiva collaborazione fra strutture regionali e uffici comunali, oggi è stato mantenuto. Il complesso immobiliare potrà così essere utilizzato e valorizzato per lo sviluppo di nuove attività che andranno ad arricchire l’offerta di servizi da parte del Comune ai cittadini, conclude Sabatini.

