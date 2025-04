TARQUINIA – Il Lions Club di Tarquinia, consapevole dell’importanza di una diagnosi precoce dell’ambliopia, comunemente nota come “occhio pigro”, prosegue il proprio impegno nel promuovere iniziative di prevenzione visiva nelle scuole della provincia di Viterbo. A maggio sarà all’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia, mentre nelle scorse settimane, grazie alla collaborazione con il dirigente dell’IC “Piazza Marconi” di Vetralla, Roberto Santoni, il Club ha svolto una nuova campagna di screening per l’ambliopia nell’ambito del Service distrettuale “Occhio ai Bimbi”. Le attività si sono tenute nei quattro plessi della scuola dell’infanzia di Vetralla, oltre che in quella di Monte Romano.

L’iniziativa ha subito suscitato grande interesse tra le famiglie, che hanno aderito numerose, riconoscendo il valore e l’importanza. Lo screening gratuito è stato possibile per l’impegno del professor Alfonso Carnevalini, specialista in oculistica e socio del Lions Club di Viterbo, coadiuvato dalla dottoressa Laura Voccia, socia del Lions Club di Tarquinia, presidente della Zona IV B e specialista in oculistica. A supportare l’organizzazione e ad accompagnare i bambini con attenzione e cura sono stati i soci Paola De Pretis, Antonio Sili e Fabio Fiorelli, che, al termine della visita, hanno donato ai piccoli partecipanti un simpatico omaggio. A ciascun bambino è stato consegnato un referto con l’esito dello screening da condividere con le famiglie. Complessivamente sono stati valutati 192 bambini, con 19 casi di sospetta ambliopia riscontrati, per i quali è stato consigliato un approfondimento con visita oculistica specialistica.

“Ho voluto proseguire l’importante percorso già intrapreso dal nostro Club negli anni passati, sostenendo con convinzione il Service ‘Occhio ai Bimbi’ promosso dal Distretto 108L – dichiara la presidente del Lions Club di Tarquinia Roberta Ranucci –, perché ritengo fondamentale offrire ai bambini la possibilità di individuare precocemente eventuali difetti visivi, correggibili tempestivamente per un pieno recupero della funzione visiva. Il nostro obiettivo è quello di estendere presto questa esperienza ad altre scuole, coinvolgendo quanti più piccoli possibile. Con questo Service, insieme a quello per la raccolta degli occhiali usati realizzato da molti anni in collaborazione con Foto Ottica di Maria Antonietta Valerioti, il Lions Club di Tarquinia continua il proprio impegno in uno dei principali obiettivi della missione lionistica: la tutela della vista”.

“I bambini si sono dimostrati molto collaborativi e curiosi – ha aggiunto Laura Voccia, referente del progetto per il Club –. Trascorrere una mattinata con loro è sempre un’esperienza arricchente, che ci riempie di orgoglio. Iniziative come questa sono preziose per la salute dei più piccoli. Desidero ringraziare la presidente Ranucci, per aver creduto nel progetto e nell’averlo sostenuto, il dirigente scolastico Santoni e tutte le insegnanti per aver compreso il valore del nostro operato. Un ringraziamento particolare va alle referenti di plesso Alessia Russo, Paola Muzzi, Alessandra Fabbri, Rossana Mariani e Loredana Bumma, per la perfetta organizzazione e la calorosa accoglienza”.

