TARQUINIA - Il Lions Club di Tarquinia porta il suo saluto al Comune di Ussita. Un paese, quello di Ussita, in provincia di Macerata,devastato dal terribile terremoto del 2016 in quanto epicentro di ripetute scosse, la maggiore di magnitudo 5.9,che determinò allora una vera “apocalisse “con numerosi crolli di cui oggi se ne vedono ancora le tristi testimonianze, tra cui le bellissime e antiche chiese del paese, rese inagibili come tanti edifici dal terribile sisma.

Proprio per supplire alla loro mancanza, è stata allestita una piccola cappella dove vengono celebrate le funzioni, la quale ultimamente è stata arricchita e resa più accogliente dalla musica di un bellissimo organo restaurato e donato dalla famiglia Fiorelli originaria di Ussita, tra cui Fabio, da tanti anni socio del Lions Club di Tarquinia e legatissimo al paese che ha dato i natali ai suoi genitori e in cui ha trascorso la sua infanzia. “Ho voluto fortemente organizzare con i soci questa visita – riferisce la presidente Laura Voccia - per l’affetto che mi lega a Fabio ma anche per far sentire la nostra vicinanza come cittadini di Tarquinia ad un territorio altrettanto bello ma più sfortunato per i tragici eventi che lo hanno funestato. Molte persone,originarie di quelle zone, sono da anni stabilmente residenti nel nostro paese per cui c’è un legame profondo che ci unisce e che oggi abbiamo voluto rafforzare, portando alla sindaca Silvia Bernardini che ci ha accolti nell’attuale sala comunale con grande cordialità e calore, i saluti del Club e di Tarquinia omaggiandola di un pezzo caratteristico della nostra cittadina, un vaso etrusco a cratere,abilmente forgiato dal maestro d’arte etrusca Massimo Bordo che ringrazio per la collaborazione dimostrata verso la nostra iniziativa». «Mi piace ricordare - conclude la presidente Voccia – come il nostro Club, in occasione di quei terribili eventi, organizzò in meno di 48 ore una raccolta di beni di prima necessità che furono consegnati personalmente proprio dal nostro socio Fabio Fiorelli e dall’allora presidente P. Nardi alla popolazione di Visso che versava in gravi difficoltà, confermando il forte spirito di servizio a favore dei più bisognosi del nostro grande Club». La sindaca ha ringraziato i soci per l’affetto dimostrato verso il Comune che amministra e ha spiegato con quanta tenacia e forza, nonostante le continue avversità ambientali e burocratiche, si stia cercando di ricostruire quanto distrutto ma soprattutto di rilanciare le attività turistiche e commerciali, ridando nuovo slancio all’economia locale.