ALLUMIERE - Il grande portiere di Allumiere Franco Superchi, con un grande e glorioso passato nelle file della Fiorentina e di altre grandi squadre, è stato protagonista di un incontro molto riuscito nell'Istituto "Luca Paciolo" di Bracciano. Nell’ambito del progetto PTOF: “La scuola che… scrive e che parla” l’IIS "Luca Paciolo" del comune lacuale ha avuto il piacere di ospitare l’ex calciatore Franco Superchi.

Ad aprire l’evento, che si è svolto venerdì 5 aprile nell'agorà dell'Istituto, è stata la Dirigente Scolastico, professoressa Laura Somma, la quale ha ricordato come: "il nostro territorio può vantare i natali del grande campione che ha indossato le maglie della Fiorentina, Verona, Roma e della Nazionale sfiorando anche i Mondiali".

L’occasione è nata dalla presentazione del libro “Il volo di Superchi”, ma si è poi trasformata in una piacevole conversazione col campione Superchi in cui nostalgici fan della super saracinesca collinare, studenti e genitori hanno dato sfogo ad ogni loro curiosità. Non sono mancati, poi, spunti di riflessione sul piano sociale, economico ed educativo.

"L’obiettivo del progetto è stato centrato in pieno. Come diceva Umberto Saba nella poesia “Goal” - spiegano dal IIS Paciolo - Franco Superchi ci ha raccontato le due facce della stessa medaglia: gioia e senso di trionfo da un lato e tristezza unita a senso di sconfitta dall'altro. Questa poesia è la prova che non esiste argomento o pensiero che non si possa trasformare in un'occasione di riflessione e crescita personale per chi la legge e le parole di Franco Superchi hanno emozionato tutti compreso lui stesso".

©RIPRODUZIONE RISERVATA