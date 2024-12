GROTTE DI CASTRO - È tornato a casa, dopo un viaggio tra le stelle, il gagliardetto di Grotte di Castro, accompagnato da un concittadino illustre. Il simbolo del paese, tra i mesi di gennaio e febbraio 2024, è stato, per 21 giorni, in orbita intorno alla terra a bordo della stazione internazionale. Ce lo ha portato l'astronauta romano, Walter Villadei. La bandierina è stata parte dei 900 grammi del suo bagaglio personale durante la missione. Da 10 anni Villadei trascorre l'estate, con la famiglia, nel piccolo centro sulle rive del Lago di Bolsena. Dal legame che si è instaurato con la comunità, è nata l'iniziativa di portare l'effigie del Comune nello spazio. Ora, dopo l'avventura orbitale, il colonnello dell'aeronautica militare, ha riconsegnato ufficialmente il simbolo di Grotte di Castro al sindaco Antonio Domenico Rizzello. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ad autorità civili e militari, i ragazzi delle scuole di Grotte di Castro e gli allievi della scuola marescialli dell'arma azzurra, che ha sede a Viterbo. «Evento bagnato, evento fortunato», ha commentato il primo cittadino. «Sabato, nonostante qualche momento di pioggia prima dell'inizio della manifestazione, 450 persone hanno assistito alla riconsegna del gagliardetto portato nella stazione spaziale da parte del colonnello Villdei. Alcuni momenti del pomeriggio rimarranno impressi nella memoria dei partecipanti, soprattutto l'intervista che i bambini della scuola elementare hanno fatto all'astronauta e l'inno nazionale cantato insieme agli allievi della scuola marescialli dell'aeronautica di Viterbo». Oltre a Villadei, alla cerimonia hanno preso parte il colonnello Spina, comandante della scuola marescialli e il colonnello Mocio per l'aereonatica, rappresentanti dell'esercito e della Guardia di Finanza,sindaci del territorio, la provincia di Viterbo e la Regione Lazio con il consigliere Panunzi. Alla fine della manifestazione l'amministrazione comunale ha promesso per il prossimo anno il conferimento della cittadinanza onoraria al colonnello Villadei. «Un bellissimo pomeriggio, un grande senso di comunità, un occasione di festa per Grotte», ha concluso il sindaco Rizzello.

