LADISPOLI – Forse da giorni seguivano gli spostamenti della famiglia, una piuttosto nota della città. Ed erano convinti di andare a colpo sicuro poco prima delle 10 ieri mattina quando tutti erano usciti di casa. Non avevano fatto i conti però con la domestica che si sono trovati di fronte e l’hanno subito immobilizzata per cercare i arraffare più cose possibili nella villetta di via dell’Anatra. Il furto si è trasformato in una rapina con la donna delle pulizie finita in ospedale sotto choc per accertamenti, i banditi in fuga e i carabinieri sulle loro tracce. Il tutto sarebbe durato comunque una decina di minuti, non di più. Ad arrivare diverse pattuglie dei carabinieri di Ladispoli, Cerveteri e della compagnia di Civitavecchia con l’ausilio del reparto specializzato della Scientifica. I militari hanno subito liberato la donna, mettendo al setaccio la zona a caccia dei due uomini che erano incappucciati con accento straniero, anche se non si esclude possano essere stranieri con alcuni complici pronti ad attenderli fuori, magari con una macchina. Tra le ipotesi principali degli investigatori il fatto che i furfanti considerassero vuota la villetta in quel momento, anche perché non erano armati. Da capire se gli impianti di videosorveglianza privati possano essere utili. Da quanto emerso, i ladri sarebbero entrati da una finestra che era aperta, dopo essere passati da una recinzione esterna dietro la casa. I colleghi della Scientifica hanno lavorato per ore a caccia di indizi e prove utili come le impronte digitali. Poco consistente il bottino.

La notizia è rimbalzata subito in città, sulle bacheche social, con la comunità sorpresa dal fatto che una famiglia di imprenditori conosciuta sia stata presa di mira in pieno giorno. Naturalmente presto verrà sentita anche la donna di servizio non appena tornerà a casa affinché possano emergere ulteriori particolari per le attività dei carabinieri. In passato anche altri imprenditori erano finiti nel mirino di bande organizzate che sanno come muoversi e chi colpire. Stavolta però hanno fatto male i calcoli per via di una donna dei servizi affacendata nelle sue mansioni domestiche.

©RIPRODUZIONE RISERVATA