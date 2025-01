FIUMICINO - Gian Marco Venturi, fotografo e giornalista di Fiumicino è fotografo dell’anno FujiFilm ai Moment Street Photo Awards, che si sono svolti in Polonia.

Protagonista e vincitore di uno degli eventi più prestigiosi a livello mondiale, dedicati alla street photography, Gian Marco Venturi ha ottenuto Un riconoscimento che mette in luce la sua straordinaria abilità nell'interpretare la realtà attraverso l'obiettivo.

Oltre 870 i fotografi selezionati da tutto il Mondo: «Una grande soddisfazione – spiega Gian Marco Venturi -. Il livello era molto elevato. Negli anni precedenti ero andato vicino alla vittoria, ottenendo menzioni d’onore per alcune delle mie fotografie».

«Futuro nella fotografia? Sono un giornalista, da anni mi occupo di uffici stampa e social media. Continuerò in questo campo. Nel nostro lavoro ormai bisogna saper fare un po’ tutto, oltre a scrivere un comunicato stampa o un post: fotografia, video, grafica e analisi dei dati. Per stare al passo è necessario studiare e formarsi continuamente. Sono stato contattato da una nota marca internazionale che si occupa di ‘food & beverage’ per il lancio di un prodotto. Ne stiamo parlando, vediamo se le cose si incastrano”.

Arrivano poi le congratulazioni del sindaco Baccini: «Il successo di Gian Marco ci rende orgogliosi e dimostra come la passione, l'impegno e la determinazione possano portare a traguardi straordinari.

Con la sua arte fotografica ha saputo catturare la bellezza della vita quotidiana in modo spontaneo e autentico, guadagnandosi l'ammirazione della giuria e dando la possibilità ancora una volta alla nostra città, di essere al centro di un panorama internazionale d’eccellenza. - commenta il sindaco Mario Baccini, appresa la notizia, che aggiunge: «Un sentito augurio a Gian Marco, da parte di tutta l’Amministrazione Comunale, affinché possa realizzare con successo ogni suo progetto futuro».