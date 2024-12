CERVETERI – Si svolgeranno oggi i corsi sulla sicurezza organizzati dal gruppo comunale della Protezione civile. L'iniziativa, aperta a tutti i cittadini e completamente gratuita, si terrà presso la base di Casetta Mattei n.14 in località I Terzi. Il corso, destinato a un massimo di 20 partecipanti, ha come finalità quella di fornire competenze fondamentali in caso di arresto cardiaco o emergenze respiratorie, sia per adulti che per bambini. La capacità di intervenire prontamente in situazioni critiche può fare la differenza tra la vita e la morte, e questa formazione mira proprio a dare alla popolazione gli strumenti necessari per agire in modo tempestivo e sicuro. «Questo evento – dichiara la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti – rappresenta non solo un’opportunità formativa di grande valore, ma anche un gesto concreto di responsabilità collettiva. La capacità di saper agire rapidamente e con consapevolezza può davvero salvare vite umane, ed è un impegno che l'amministrazione comunale sostiene con forza».

Per partecipare al corso, è necessario inviare una mail di prenotazione all'indirizzo renato.bisegni@comune.cerveteri.rm.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA