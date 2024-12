TOLFA - "Abbiamo vissuto un'esperienza indimenticabile su uno dei palchi più importanti per gli eventi più prestigiosi": ad esprimersi così la presidente del Purple Gospel Choir, Maria Eugenia Grassi a nome del coro dopo il grande apprezzato concerto che si è tenuto presso il Parco della Musica.

L'evento, dal titolo “Raising Voices for Ukraine”, voleva sensibilizzare i presenti sulla piaga della guerra in Ucraina nel suo secondo anniversario e celebrare il Black History Month: sul palco si sono esibiti anche artisti ucraini uniti, in una sola voce di pace, con gli artisti italiani. Determinazione, fatica, divertimento, passione e cuore: questi gli ingredienti che permettono ai cantori del Purple Gospel Choir di Tolfa a inanellare successi e a ricevere ogni volta scrosci di applausi. “Tutti noi abbiamo vissuto un’esperienza indimenticabile spiega la vicepresidente del Purple Gospel Choir, Annalisa Finori – abbiamo cantato su uno dei palchi più importanti, soprattutto per il nostro territorio, al fianco dei nostri maestri, di un’orchestra d’archi di circa 30 elementi, dei nostri ormai affezionati musicisti ma soprattutto abbiamo incontrato ed accompagnato la grande Amii Stewart in un concerto strepitoso. Il pubblico ha applaudito entusiasta e per noi è stata un’immensa soddisfazione ricevere i complimenti dei presenti in sala”.

I cantori del Purple Gospel Choir di Tolfa si sono esibiti insieme ai cugini capitolini dell’Amazing Grace Gospel Choir (coro sempre diretto dal maestro Timothy Martin) accompagnati al piano dal maestro Emanuele Bruno. Le due realtà canore si sono esibiti in un concerto strepitoso dal nobile fine di solidarietà. Anche i Purple hanno voluto gridare con forza il loro "NO" alla guerra e alla violenza intonando brani come “Oh Freedom” e addirittura un famoso brano ucraino “Notte al chiaro di luna”.

“Siamo onorati di aver fatto parte di questa serata di solidarietà, questo grazie al nostro immenso Maestro - conclude la vicepresidente, Annalisa Finori - siamo davvero felici di aver fatto questa esperienza che ha fatto crescere ognuno di noi. Siamo a dir poco entusiasti ed onorati di aver accompagnato la grande Amii Stewart e siamo pronti per altre sfide”. Il Purple Gospel Choir è in attesa di altre date importanti.

