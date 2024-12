S. MARINELLA – Questa mattina il comitato “Viviamo la città” incontra presso la casa comunale il delegato all’Ambiente Alessio Magliani. «Dopo le numerose segnalazioni e richieste che il Comitato ha inviato al Comune in merito alle carenze nella gestione dei rifiuti a Santa Marinella e Santa Severa – dice il presidente del comitato Carlo Cecconi - siamo stati invitati dal consigliere per istaurare una collaborazione che possa produrre degli effetti positivi».

Il comitato ha ritenuto che l’occasione di un confronto diretto non fosse da perdere, considerato che dovrebbe partecipare anche l’architetto Di Giustino, che svolge un ruolo molto rilevante in quanto responsabile unico del procedimento del contratto stipulato tra il Comune e la Gesam. Ed è proprio sul contratto che il comitato farà vertere il confronto, chiedendone la sua piena applicazione che, ad oggi, al contrario, risulta molto parziale su alcune specifiche attività, nonostante i cittadini paghino per intero centinaia di euro l’anno di Tari. «Certo, c’è ancora gente che non rispetta le regole per il corretto smaltimento dei rifiuti – continua Cecconi - ma il contratto stesso impegnava la Gesam a tenere corsi di informazione ed educazione ambientale ai cittadini per cinque anni e non ci risulta che se ne stiano organizzando. L’argomento più importante, però, rimane il raggiungimento delle percentuali di rifiuti differenziati stabiliti e sottoscritti nel già più volte citato contratto Comune-Gesam. Solo in questo modo i cittadini potranno pagare una Tari più bassa e avere il territorio più pulito. In conclusione, il Comitato, ringrazia per l’invito e auspica che all’incontro seguano non solo impegni verbali ma fatti concreti”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA