S. MARINELLA - Il Comune di S. Marinella stringerà un patto d’amicizia con il Comune di Novigrad. Si muove in questa direzione, infatti, il lavoro della giunta, Tidei che ha approvato l’impegno a realizzare il progetto “Lazio Blue Route – Patto di amicizia tra i Comuni di S. Marinella e Novigrad – Cittanova”, che ha ricevuto un finanziamento di 9 mila euro da Città Metropolitana. L’obiettivo- come si legge sulla delibera- è quello di realizzare iniziative che contribuiscono alla promozione e allo sviluppo socioeconomico del territorio. Il Patto d’amicizia nasce per sviluppare legami tra le due città, promuovendo la conoscenza delle tradizioni e delle usanze, al fine di favorire scambi culturali, turistici e sociali. Novigrad sorge sulla costa nordoccidentale della Croazia, sulla penisola d’Istria. Nota località balneare, condivide con Santa Marinella la tradizione della pesca e il clima mite durante tutto l’anno. “Abbiamo partecipato al bando di Città Metropolitana- ha spiegato il consigliere alle attività produttive Emanuele Minghella- perché crediamo che stringere rapporti con altre città d’Europa possa favorire scambi economici e opportunità di crescita per entrambe le città”. Dello stesso parere è la consigliera al marketing territoriale Paola Fratarcangeli: “Il progetto Blue Route, di cui il nostro Comune fa parte, ci offre l’occasione formale per entrare in contatto diretto con altre realtà europee e con esse sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio”. “Porteremo avanti questa iniziativa per consolidare le relazioni tra Santa Marinella e Novigrad, con cui avviare esperienze condivise in vari ambiti, confronti tra gli aspetti dell’economia, della vita sociale, del turismo, della cultura, dello sport”, ha spiegato il sindaco Pietro Tidei.

