LADISPOLI - Il commissariato di Polizia di via Vilnius, diretto dal dirigente Fabio De Angelis, apre le sue porte agli studenti. Tante le dimostrazioni effettuate dagli agenti del commissariato che hanno coinvolto i ragazzi: dalla simulazione di una rapina, all'intervento dei cani cinofili per il ritrovamento di alcuni esplosivi per arrivare all'esibizione della Polizia a cavallo e della Polizia stradale.

Inaugurato e benedetto anche il quadro del pittore Sergio Bonafaccia rappresentante un simbolo di condivisione e di vicinanza tra le forze dell'ordine e la comunità locale.

