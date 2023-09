MONTE ROMANO - Oggi, nella sala consiliare del Comune, alla presenza dei dipendenti, della polizia locale, di una rappresentanza dell’amministrazione, il personale appartenente alla locale stazione dei carabinieri ed il parroco Stefano, il sindaco Maurizio Testa, ha voluto porgere un sentito ringraziamento al luogotenente Stefano Marino, comandante della stazione locale dei carabinieri, che da domani sarà in quiescenza per raggiunti limiti di età. Nella targa donata al militare, insieme al grest del comune si legge: «A nome dell’amministrazione comunale e della popolazione Monteromanese, ringrazio il luogotenente Stefano Marino, per il suo operato. Sempre a disposizione dei cittadini, con la sua alta professionalità, discrezione e qualità umana, durante gli oltre 6 lustri di comando della locale stazione dell’arma dei carabinieri». Il sindaco, a nome del personale comunale, ha voluto consegnare al comandante una pergamena con la dicitura “Il sindaco del comune di Monte Romano saluta il comandante della stazione dell’arma dei carabinieri di Monte Romano luogotenente Stefano Marino ringraziandolo, per aver sempre mantenuto un ottimo rapporto di collaborazione con gli uffici comunali”. «Gli oltre 6 lustri, ovvero, oltre 30 anni di onorato servizio al comando della stazione - spiega il sindaco - sono un vero traguardo che il sottufficiale ha raggiunto in maniera esemplare sempre a disposizione dell’utenza attuando la condotta del buon padre di famiglia. Grazie comandante».