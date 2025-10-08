CERVETERI - Sono passati dieci anni esatti dalla scomparsa di Daniele Bruni, l'ex portiere che il giorno del tragico incidente si apprestava a camminare verso l'ingresso dello stadio Enrico Galli di Cerveteri, la squadra con la quale giocava. Investito da un furgone, è rimasto nel cuore di tutti. Ragazzo dai modi perbene, umile e saggio. Si era calato in categorie che gli stavano strette, lo faceva sostenuto da una grande passione. In sua memoria, domenica 12 ottobre nella gara che il Cerveteri affronterà contro il Capranica nel campionato di Promozione, tifosi e società lo ricorderanno. Non ci si dimentica di persone che sono l'esempio di come il calcio si uno sport per socializzare e condividere passioni. «Vogliamo ricordarlo nel modo migliore – è quanto detto dal presidente, Andrea Lupi -, è stato un ragazzo dai sani principi, pronto a aiutare tutti e con tanto amore per il calcio». Anche il tifo organizzato, la Gioventù Etrusca, ha realizzato uno striscione in ricordo di Daniele, portato via da un destino crudele, troppo brutto per essere vero.

